Frachter mit mehr als 40 Menschen an Bord vor Japan verschollen

In der Nacht davor hatten Mitarbeiter der Behörde demnach ein Notsignal der „Gulf Livestock 1“ rund 185 Kilometer westlich der Insel Amami-Oshima empfangen. Das Crewmitglied, das laut Medienberichten mit einer Rettungsweste im Ostchinesischen Meer treibend aufgefunden worden war, wurde in ein Krankenhaus auf Amami-Oshima gebracht.Von seinen 42 Kollegen – 38 Philippiner, 2 Australier und 2 Neuseeländer – fehle bisher weiterhin jede Spur. Nach Angaben des geretteten Philippiners kenterte und sank der Frachter, nachdem bei starkem Wellengang ein Motor ausgefallen war. Eine offizielle Bestätigung dafür gab es zunächst nicht. Dem Bericht des Mannes zufolge waren alle Besatzungsmitglieder aufgefordert worden, sich Rettungswesten anzulegen. Der 45-Jährige sprang demnach ins Wasser, sah aber keinen seiner Kollegen, bevor die Küstenwache ihn fand.Die durch den Taifun „Maysak“ bedingten starken Regenfälle und Winde behinderten laut den Behörden die Suche nach den Vermissten. Der unter panamaischer Flagge fahrende Frachter war Mitte August von Neuseeland aus nach China aufgebrochen, wo er am Freitag eintreffen sollte.

apa/dpa