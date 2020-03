Fragen zum Coronavirus? Dr. Christian Thuile im Lesertelefon

In Zeiten von Coronavirus, Schulschließungen und Vorsichtsmaßnahmen häufen sich die Fragen in der Bevölkerung. Facharzt Dr. Christian Thuile steht am Freitag zwischen 11 und 13 Uhr im „Dolomiten“-Lesertelefon unter der Rufnummer 0471/92 54 02 Rede und Antwort.