Die Schwurgerichtskammer in Vicenza verurteilte beide wegen fahrlässiger Tötung zu jeweils zwei Jahren Haft. Die Strafen wurden zur Bewährung ausgesetzt.<BR \/><BR \/>Der Fall hatte in Italien für großes Aufsehen gesorgt. Francesco war 2024 an einem Osteosarkom, einem bösartigen Tumor am Oberschenkelknochen, gestorben. Nach seiner ersten Diagnose am Rizzoli-Krankenhaus in Bologna vergingen rund 40 Tage, bis er in Perugia erstmals eine onkologische Behandlung erhielt. In dieser Zeit hatten seine Eltern auf alternative Ansätze vertraut, die sich an den Vorstellungen des deutschen Arztes Ryke Geerd Hamer orientierten.<BR \/><BR \/>Die zentrale Frage des Prozesses lautete: Hätten rechtzeitige Krebstherapien das Leben des Jungen retten können? In einem Punkt waren sich Anklage und Verteidigung nach den Gutachten der Sachverständigen weitgehend einig: Selbst bei einem früheren Behandlungsbeginn hätten die Überlebenschancen möglicherweise nur noch im Bereich weniger Monate gelegen. Umstritten blieb jedoch, inwieweit die Verzögerung für den Tod des Jungen ursächlich war.<BR \/>Staatsanwalt Paolo Fietta betonte in seinem Schlussplädoyer, dass die Eltern nicht aus Tötungsabsicht gehandelt hätten. „Wollten sie seinen Tod? Nein. War Liebe im Spiel? Ja“, sagte er. Die unmittelbare Todesursache sei der Tumor gewesen. „Aber sie haben nicht das Einzige getan, was sie hätten tun müssen: sofort mit der onkologischen Behandlung beginnen.“<BR \/><BR \/>Zunächst hatte die Staatsanwaltschaft wegen vorsätzlicher Tötung mit bedingtem Vorsatz jeweils 14 Jahre Haft gefordert. Am Mittwoch überraschte Fietta jedoch mit einer veränderten rechtlichen Bewertung. Er brachte eine Herabstufung des Tatvorwurfs ins Spiel und verwies auf eine mögliche Verurteilung wegen Tötung im Zusammenhang mit der Verletzung familiärer Fürsorgepflichten oder wegen Misshandlung. An der Annahme eines vorsätzlichen Handelns hielt er grundsätzlich fest und forderte mindestens drei Jahre Haft.<BR \/><BR \/>Die Schwurgerichtskammer folgte dieser Einschätzung nicht. Nach dreistündiger Beratung entschieden die Richter auf fahrlässige Tötung. Das Urteil fiel mit jeweils zwei Jahren Haft deutlich milder aus als von der Staatsanwaltschaft gefordert.<BR \/><BR \/>Damit kam das Gericht der Argumentation der Verteidigung entgegen. Die Anwälte Lino und Jacopo Roetta hatten insbesondere den unsicheren Zusammenhang zwischen der verzögerten Behandlung und dem Tod des Jungen hervorgehoben. Die Eltern hätten nach der erschütternden Krebsdiagnose unter einem „emotionalen Tsunami“ gestanden und zudem auf schlechte Ratschläge eines Mannes namens Penzo vertraut, der die Hamer-Theorie verbreitete. Der Vater hatte sich mit dieser Lehre beschäftigt, obwohl er kein Mediziner war.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1386441_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/> Die Hamer-Methode, auch „Germanische Neue Medizin“ genannt, ist eine pseudomedizinische Lehre des deutschen Arztes Ryke Geerd Hamer. Sie beruht auf der Behauptung, dass Krankheiten, insbesondere Krebs, durch seelische Konflikte oder traumatische Erlebnisse entstehen und durch deren Bewältigung geheilt werden können. Die Methode ist wissenschaftlich nicht anerkannt und gilt als gefährlich, da sie etablierte medizinische Behandlungen wie Chemotherapie oder Bestrahlung ablehnt. Hamer verlor 1986 seine ärztliche Zulassung.<BR \/><BR \/>Im Mittelpunkt des Falls steht dabei auch die Frage eines Arztes, der die Eltern beraten haben soll. Ein eigenes Strafverfahren gegen ihn ist bislang offenbar nicht eingeleitet worden. Erst vor wenigen Monaten wurde er nach einem bereits 2016 begonnenen berufsrechtlichen Verfahren vorläufig von der Berufsausübung ausgeschlossen. Die Suspendierung gilt zunächst bis Anfang 2027.<BR \/><BR \/>Zum Zeitpunkt der Erkrankung Francescos war der Mediziner noch Mitglied der Ärztekammer. In den Unterlagen zu seinem Fall finden sich Mitschriften von Vorträgen und Videos, in denen er unter anderem behauptet haben soll, ein Osteosarkom lasse sich innerhalb von „50 bis 60 Tagen“ in den Griff bekommen.