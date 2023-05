Frangart: 2 Lieferwagen prallen zusammen – Fahrer von Feuerwehr befreit

Die Feuerwehr kümmerte sich um die Aufräumarbeiten. - Foto: © FF Frangart

Gegen 7 Uhr sind 2 Lieferwagen auf einem Privatgrund in der Handwerkerzone von Frangart zusammengeprallt. Ein weiteres Fahrzeug wurde dabei touchiert. Sofort wurden die Einsatzkräfte alarmiert.Die Feuerwehr stabilisierte zuerst den Lieferwagen mit Klötzen, damit das touchierte Auto wegfahren konnte. Danach befreiten sie den Fahrer aus dem Lieferwagen. Um den Fahrer schonend zu bergen, mussten sie die Fahrzeugtür mittels Spreizer entfernen.Die Sanitäter des Weißen Kreuzes und der Notarzt versorgten den verletzten Fahrer an der Unfallstelle. Wie schwer er bei dem Unfall verletzt wurde, war nicht in Erfahrung zu bringen.Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Frangart und Unterrain, sowie das Weiße Kreuz und die Behörden.