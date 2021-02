Frangart: Auto bleibt an Straßenschildern hängen

Filmreife Szenen bei der MeBo-Einfahrt Eppan: Auf der Mendelpass-Straße in Frangart, in Fahrtrichtung Meran, ist am frühen Montagnachmittag ein Auto über die Verkehrsinsel gefahren und in der Straßenbeschilderung hängen geblieben.