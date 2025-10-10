<BR \/><BR \/>Der Unfall ereignete sich gegen 12.50 Uhr am heutigen Freitag. Ersten Informationen zufolge waren ein Pkw und ein Motorrad in den Verkehrsunfall verwickelt. <BR \/><BR \/>Beim Zusammenprall zog sich ein Mann, Jahrgang 1998, schwere Verletzungen zu. Die Freiwillige Feuerwehr Frangart sowie das Weiße Kreuz Überetsch samt Notarzt rückten aus. <BR \/><BR \/>Nach der Erstversorgung wurde der Schwerverletzte ins Bozner Krankenhaus gebracht. Die Gemeindepolizei Eppan hat die Erhebungen zum Unfallhergang aufgenommen.