Frangart: Junger Motorradfahrer stirbt bei Unfall

Der tragisches Motorradunfall ereignete sich gegen 1 Uhr: In der Nähe der Vinothek „Gandolfi“ bei Frangart war ein junger Einheimischer mit seinem Motorrad in den Bewässerungsgraben „alte Etsch“ gestürzt und 150 Meter abgetrieben. Der Einheimische starb noch am Unfallort.Der genaue Unfallhergang ist derzeit nicht bekannt. Ein Freund des Jungen hatte Alarm geschlagen, nachdem er vergebens auf ihn gewartet hatte und sich eigenständig auf die Suche nach dem jungen Mann gemacht hatte. Dabei entdeckte er das Motorrad seines Bekannten in dem Bewässerungsgraben und alarmierte die Einsatzkräfte.Im Einsatz standen die Berufsfeuerwehr, die Wasserrettung, Taucher der Freiwilligen Feuerwehr , die Carabinieri, die Freiwillige Feuerwehr Frangart, das Weiße Kreuz und das Rote Kreuz.