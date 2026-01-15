Gegen 15 Uhr kam es zu dem Unfall zwischen einem Lieferwagen und einem Pkw, direkt im Kreuzungsbereich auf der MeBo-Brücke in der Eppaner Fraktion Frangart.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1261896_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Mehrere Personen wurden bei dem Unfall leicht verletzt, sie wurden vor Ort vom Weißen Kreuz erstversorgt. Die Straße musste infolge des Unfalls zeitweise einspurig gesperrt werden, der Verkehr kam zwischenzeitlich ins Stocken.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1261899_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Nach rund einer Stunde war die Fahrbahn geräumt und die Straße konnte wieder komplett für den Verkehr freigegeben werden. Vor Ort im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Frangart, die Carabinieri und das Weiße Kreuz.