Zwischen Frangart und Girlan hat sich am heutigen Mittwoch gegen 13.30 Uhr ein Pkw überschlagen und war auf dem Dach liegen geblieben.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1267647_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Der einheimische Pkw-Lenker war allein im Fahrzeug und wurde glücklicherweise nicht verletzt.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1267650_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Im Zuge der Aufräumarbeiten war die Straße gesperrt. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Frangart, Girlan und St. Michael\/Eppan sowie die Gemeindepolizei, der Abschleppdienst und der Straßendienst.