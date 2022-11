Frankreich schickt 44 Flüchtlinge von „Ocean Viking“ in Heimat zurück

Er habe bereits mit den Herkunftsländern Kontakt aufgenommen, um die Rückführung so schnell wie möglich zu organisieren, sobald der Gesundheitszustand der Flüchtlinge dies erlaube, sagte Darmanin. Zur Aufnahme der übrigen Flüchtlinge hätten sich Frankreich, Deutschland und 9 weitere europäische Länder bereiterklärt.Der Innenminister verteidigte die Entscheidung, die „Ocean Viking“ nach italienischer Weigerung in Frankreich anlegen zu lassen, gegen die Kritik einer rechtsnationalen Abgeordneten. „Hätten Sie diese 44 Kinder sterben lassen, wenn Sie in der Verantwortung gewesen wären“, erwiderte der Minister mit Blick auf die minderjährigen Flüchtlinge an Bord.Die Weigerung der Regierung von Italiens neuer Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, die „Ocean Viking“ in einen italienischen Hafen einfahren zu lassen, hatte Streit mit Frankreich ausgelöst. Frankreich warf Italien einen Verstoß gegen internationales Recht vor. Außerdem setzte Frankreich eine im Juni getroffene Solidaritätsvereinbarung, wonach Mittelmeermigranten von Italien übernommen werden sollten, vorerst aus und verstärkte seine Kontrollen an der italienisch-französischen Grenze.