Frankreich setzt auf Masken im Kampf gegen 2. Coronawelle

In Geschäften und Banken sowie auf öffentlichen Plätzen und überdachten Märkten müssten ab dem 20. Juli Masken getragen werden, twittert Gesundheitsminister Olivier Veran am Samstag. Derzeit breitet sich das Virus in Frankreich wieder vermehrt aus.Das betrifft vor allem Regionen im Westen und Süden des Landes, die während der ersten Virus-Welle zwischen März und Mai eher glimpflich davongekommen waren.

apa