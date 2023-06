Frankreichs Innenminister: Wegen Unruhen 45.000 Polizisten im Einsatz

In der Nacht zuvor waren 40.000 Polizisten im Einsatz.Auslöser der Unruhen war der Tod eines 17-Jährigen bei einer Polizeikontrolle vor drei Tagen. Im Großraum Paris und in weiteren Städten gab es von Donnerstag auf Freitag die dritte Nacht in Folge Ausschreitungen.Mehrere 100 Menschen wurden festgenommen. Die Regierung antwortete unter anderem mit Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Beispielsweise sollen Straßenbahnen und Busse bis auf Weiteres nicht mehr nachts fahren, Großveranstaltungen wurden abgesagt und der Verkauf und das Mitführen von Feuerwerkskörpern und brennbaren Stoffen wurden verboten.