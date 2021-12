Frankreichs Militär tötet nach Terroranschlag Angreifer im Niger

Der ISGS ist ein bedeutender Ableger der Terrororganisation Islamischer Staat (IS). Er wird vor allem für Anschläge in den Sahel-Staaten Niger, Burkina Faso und Mali verantwortlich gemacht. Die Sahelzone erstreckt sich südlich der Sahara vom Atlantik bis zum Roten Meer. Hier sind etliche bewaffnete Gruppen aktiv, einige haben dem IS oder Al-Kaida die Treue geschworen.Im August 2020 hatten schwer bewaffnete Täter auf Motorrädern 6 Franzosen und 2 Nigrer in einem Naturpark östlich von Niamey angegriffen. Fast alle Opfer arbeiteten für eine Hilfsorganisation. Der IS übernahm die Verantwortung für den tödlichen Angriff. Der nun Getötete war laut französischer Armee einer der Angreifer.

apa/dpa