Franz Heel ist tot

Wie ein Lauffeuer verbreitete sich am Samstagmorgen in Lana die Nachricht vom Tod Franz Heels.Bekannt war Heel vor allem als Pionier der Südtiroler Musikszene: Mit seiner Konzertveranstaltungsfirma „Heel Concerts“ holte er über Jahre die größten Musikacts nach Südtirol: So zum Beispiel Tina Turner, Joe Cocker, Status Quo, James Last oder Miles Davies.Sein erstes Geld hatte Heel aber als Grundschullehrer in Tiers und Lana verdient. Dort lernte er auch seine spätere Frau Karoline kennen.In der Zwischenzeit hatte er bereits erstmals Beruf gewechselt und arbeitete als Praktikant in der Meraner „Dolomiten“-Redaktion. Seine Freizeit gehörte damals noch den Pfadfindern, als deren Leiter er auch das legendäre Konzert von Status Quo in Gröden im Jahr 1981 organisierte.Noch im Jahr selben Jahr gründete er die Konzertagentur „heel concerts“ und holte internationale Musikstars nach Südtirol.Später brachte Franz Heel die Elvis-Presley-Ausstellung aus Memphis nach Südtirol. Highlight war dabei der letzte Cadillac von Elvis Presley, den dieser selbst gefahren hat.Erst Ende Mai führte STOL anlässlich des Todes von Tina Turner noch ein Interview mit Franz Heel, in dem er erzählt, wie er die US-amerikanische Rock-Queen im Sommer 1990 nach Südtirol geholt hat. Das gesamte Interview mit Franz Heel können Sie hier nachlesen. „Franz Heel war ein Pionier der Südtiroler Musikszene“, sagt der Bürgermeister von Lana, Harald Stauder, zu STOL. Heel sei vorausblickend gewesen und habe vor allem für die Jugend in Südtirol viel geleistet.Lana verliere einen wichtigen Bürger, so Stauder. „Wir sind in Gedanken bei seiner Familie.“