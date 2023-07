Franz Heel zu Grabe getragen – „Du warst ein Mensch mit klaren Grundsätzen“

Foto: © fm

„Franz hat viele Events organisiert, Gemeindeblätter redigiert und sein Organisationstalent in vielerlei Hinsicht eingebracht“, fasste Dekan P. Peter Unterhofer OT beim Trauergottesdienst in der Pfarrkirche zusammen.Er meinte, dass so wie beim Gestalten eines Gemeindeblattes, einer Zeitung im Laufe eines Lebens die Lebensgeschichte, die Lebenschronik eines Menschen geschrieben werde. Sie sei einzigartig und werde Gott im Tod übergeben. Der Herr führe dann alles zur Vollendung, sagte der Dekan.Über Franz Heels Leben erzählte bei der Trauerfeier sein guter Freund, der ehemalige Regionalratspräsident Franz Pahl: „Du warst ein einzigartiger Mensch mit klaren Grundsätzen, großer Offenheit, Hilfsbereitschaft und freundschaftlicher Zuwendung.“ Der 67-Jährige sei verbindlich, verantwortungsbewusst und zuverlässig gewesen.Und in Lana erinnere man sich gerne an Heels musikalische, theatralische und kulturelle Initiativen. Pahl schnitt auch Heels Mitarbeit bei den „Dolomiten“ und seine Herausgabe von Zeitungen an. „Du hast vorausschauend gehandelt“, sagte Pahl am Sarg des 67-jährigen, der seine Frau Karoline hinterlässt.