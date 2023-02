Franz Spögler ist tot

Sowjetische Kriegsgefangenschaft

„Beigetragen, dass Südtirols Autonomie erfolgreich umgesetzt wurde“

Franz Spögler kam am 5. Jänner 1927 in Lengmoos am Ritten als Kind von „Dableibern“ zur Welt. Er besuchte das Gymnasium „Johanneum“ in Dorf Tirol, wurde 1944 zum „Polizeiregiment Brixen“ eingezogen und an der Ostfront in Schlesien eingesetzt.Nach sowjetischer Kriegsgefangenschaft kehrte er im Oktober 1945 nach Italien zurück und holte die Matura nach. Ab 1948 studierte er Veterinärmedizin und nach Studienabschluss Tierarzt.Später ging Spögler in die Politik und gestaltete diese wesentlich mit: „Franz Spögler hat in der Nachkriegszeit, als das Zweite Autonomiestatut vorbereitet und umgesetzt wurde, in der Landesregierung für die Wirtschaftsagenden Verantwortung getragen“, sagt Landeshauptmann Kompatscher.„Als solcher hat er dazu beigetragen, dass Südtirols Autonomie erfolgreich umgesetzt wurde und damit Voraussetzungen für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung des Landes geschaffen.“In seiner Zeit als Landesrat hat Franz Spögler viele Weichen in Wirtschaft, Tourismus und Sport gestellt, von denen Südtirol auch heute noch profitiert.Wie bekannt wurde, ist Franz Spögler am Sonntag in Meran gestorben. Den Hinterbliebenen spricht Landeshauptmann Kompatscher auch im Namen der Landesregierung Anteilnahme und Beileid aus.