Aus bisher unbekannter Ursache prallte das Motorrad auf der Brennerstraße in der Nähe des Stausees gegen den Pkw. Die Rettungskräfte wurde um 14.50 Uhr alarmiert. <BR \/><BR \/>Der verletzte Motorradfahrer wurde vom Weißen Kreuz erstversorgt und ins Krankenhaus gebracht. Aufgrund der Aufräumarbeiten stockte der Verkehr zeitweise. Kurze Zeit später konnte die Straße geräumt werden und der Verkehr wieder fließen. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1357104_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Im Einsatz waren die FF Mittelwald und Franzensfeste sowie die Carabinieri, der Abschleppdienst, das weiße Kreuz und die Straßenarbeiter.