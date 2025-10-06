<BR \/>Sie soll für zwei getrennte Fälle von Übergriffen und Bedrohungen gegen Bahnpersonal am Bahnhof Franzensfeste verantwortlich sein: Eine französische Staatsbürgerin wurde von den Carabinieri Freienfeld ausfindig gemacht und angezeigt. <BR \/><BR \/>Der Frau werden Störung des öffentlichen Dienstes, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung vorgeworfen. Zudem wurde gegen sie ein Platzverweis aus der Gemeinde Franzensfeste verhängt.<h3>\r\nZwei Vorfälle: Durch Videoaufnahmen identifiziert<\/h3>Der erste Vorfall ereignete sich am <b>8. Juli:<\/b> Eine Streife der Carabinieri Freienfeld wurde zum Bahnhof Franzensfeste gerufen, nachdem ein Übergriff in einem Regionalzug auf der Strecke Brenner–Bozen gemeldet worden war. Eine Zugbegleiterin hatte eine Passagierin, die zuvor durch störendes Verhalten aufgefallen war, aufgefordert den Zug zu verlassen.<BR \/><BR \/> Daraufhin drehte sich die Frau plötzlich um und schlug der Mitarbeiterin unvermittelt ins Gesicht. Anschließend flüchtete sie auf einem Fahrrad vom Bahnhofsgelände. Die Zugfahrt musste rund 15 bis 20 Minuten unterbrochen werden, was zu Verspätungen auf der Strecke führte.<BR \/><BR \/>Die Videoaufnahmen aus dem Zug dokumentierten den Angriff und ermöglichten später die Identifizierung der Frau – allerdings erst nach einem zweiten Vorfall <b>Mitte September.<\/b> An diesem Tag mussten die Carabinieri des Stationkommandos Brenner erneut zum Bahnhof Franzensfeste ausrücken: Eine Passagierin hatte ohne ersichtlichen Grund den Notbremshebel eines Regionalzugs betätigt. <BR \/><BR \/>Als die Zugbegleiterin sie darauf ansprach, reagierte die Frau abermals aggressiv, beschimpfte und bedrohte die Mitarbeiterin, wodurch die Zugfahrt erneut gestoppt werden musste.<BR \/><BR \/>Die Carabinieri appellieren in diesem Zusammenhang an alle Fahrgäste, aggressives oder gefährliches Verhalten sofort dem Bahnpersonal oder den Sicherheitskräften zu melden.