Leiche aus dem Eisack geborgen

Es war kurz nach 12 Uhr, als Alarm geschlagen wurde: Ein Mitarbeiter der Brennerbasis-Baustelle in Franzensfeste hat eine Person im Eisack treiben sehen.Daraufhin eilten die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Franzensfeste, Vahrn, der Abschnittsinspektor Eisacktal, die Wasserrettung Brixen und die Bootsgruppe des Bezirks Eisacktal zur Stelle, wo die Person gesehen wurde.Ersten Informationen zufolge blieb die Person an einem Stein im Wasser hängen. Der Wasserrettung und der Bootsgruppe gelang es daraufhin, die Person zu bergen und an Land zu bringen.Die Person musste schon länger – ersten Informationen zufolge, einige Monate – im Wasser treiben, da die Verwesung stark vorangeschritten und eine Identifikation nicht möglich war. Eine Obduktion soll Aufschluss geben.Die Person wurde vom Leichenwagen ins Krankenhaus nach Bozen gebracht. Was genau passiert war und ob die Person als vermisst galt, ist derzeit noch unbekannt.Die Carabinieri und der Staatsanwalt haben die Ermittlungen aufgenommen.