Der Unfall hat sich auf der Höhe von Grasstein, im Bereich der Sachsenklemme, ereignet. Nähere Informationen zum Unfall oder über mögliche Verletzte liegen derzeit keine vor.<BR \/><BR \/>Nachdem die Nordspur bei Grasstein zeitweise komplett gesperrt werden musste, ist die Fahrbahn mittlerweile wieder für den Verkehr freigegeben. Dennoch müssen Autofahrer mit Verzögerungen rechnen: Der Rückstau reicht aktuell mehrere Kilometer bis nach Franzensfeste zurück, wie die Verkehrsseite „ <a href="https:\/\/www.verkehrsinfos.it\/trafficinfos\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Verkehrsinfo.it<\/a>“ berichtet.<BR \/><BR \/><i>STOL hält Sie auf dem Laufenden.<\/i>