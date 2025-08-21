Franz Aukenthaler wurde am 31. Dezember 1998 geboren und stammt aus Gossensaß. Der gelernte Elektriker hat sich länger mit der Frage nach einem Ordensleben und der Suche nach Gott beschäftigt und lebte einige Zeit im internationalen Bildungszentrum für Geistliches Leben „Casa Balthasar“ in Rom, bevor er 2024 ins Postulat der Franziskaner in Telfs eintrat. Er verbringt sein Noviziatsjahr nun im internationalen Noviziat in Killarney (Irland), gemeinsam mit Br. Samuel Scherrer OFM (Jg. 1990) aus der Schweiz. Beide erhielten Ordensgewand und Regel des Ordens.<BR \/><BR \/>Ebenfalls Profess abgelegt hat Br. Florian Schlittler OFM (44) aus der Schweiz, der in Zürich wirken wird. Provinzialminister P. Fritz Wenigwieser OFM betonte in seiner Predigt, wie wichtig es sei, die Grunderfahrung von Gottes Nähe im Leben wachzuhalten: „Diese Erfahrung lädt uns dazu ein, dem Anderen stets wohlwollend die Hand zu reichen.“<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1203135_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Mit der Neueinkleidung und den Professfeiern setzt die Ordensprovinz Österreich-Südtirol ein Zeichen der Erneuerung – und die Gemeinschaft in Bozen darf sich über einen neuen Mitbruder freuen.