Französin in Nordtirol von Wasserfall mitgerissen - tot

Die Frau wurde dann von der starken Strömung mitgerissen. Am Dienstagvormittag wurde sie in einem der Becken im unteren Bereich des Stuibenfalls tot gefunden, bestätigte die Polizei der APA einen Bericht des ORF.Eine groß angelegte Suchaktion war am Montagabend zunächst ergebnislos abgebrochen worden. Dienstagfrüh wurde die Suche schließlich fortgesetzt. Die 62-Jährige war laut Exekutive Teil einer neunköpfigen Gruppe.

apa