Französische Touristen im Niger getötet

Der Überfall ereignete sich demnach im Gebiet von Kouré. Angaben zu den Umständen des Angriffs und den möglichen Tätern machte der Gouverneur zunächst nicht.Aus Naturschutzkreisen hieß es, der Angriff habe sich am späten Vormittag 6 Kilometer östlich der Stadt Kouré ereignet. Fast alle Opfer seien erschossen worden.Einer Frau sei zunächst die Flucht gelungen, bevor die Angreifer sie eingeholt und ihr die Kehle durchgeschnitten hätten.Demnach wurde am Tatort ein leeres Magazin gefunden. Die Identität der Angreifer sei unbekannt. Sie seien auf Motorrädern durch das Buschland gekommen und hätten dann an der Straße auf die Touristen gewartet. Das Fahrzeug der Touristen gehörte demnach der französischen Hilfsorganisation Acted.Die Region Tillabéri ist ein politisch instabiles Gebiet. Sie liegt im Grenzgebiet zwischen dem Niger, Burkina Faso und Mali und ist ein Rückzugsort für Islamisten - unter anderem für die Extremistengruppe EIGS, die der Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) die Treue geschworen hat.Im Gebiet von Kouré leben die letzten Herden der Westafrikanischen oder Niger-Giraffe. Sie ist eine Unterart der Giraffen, die sich durch eine hellere Fellfärbung auszeichnet.Die Tiere sind eine der wichtigsten Touristenattraktionen in der früheren französischen Kolonie Niger.

apa