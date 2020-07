Französische Wanderin löst aufwendige Rettungsaktion in Nordtirol aus

Die 27-Jährige war gegen 14 Uhr gemeinsam mit einer 24-jährigen Landsfrau am Inntaler Höhenweg von der Glungezerhütte aus unterwegs zur Lizumer Hütte. Beim nordseitigen Abstieg von der Grünbergspitze rutschte sie aus und prallte mit dem linken Fuß gegen einen Stein. Sie konnte nicht mehr selbstständig weitergehen. Die beiden Frauen verständigten daraufhin die Rettungskräfte.Da der Hubschrauber aufgrund des schlechten Wetters nicht starten konnte, rückte die Bergrettung der Ortsstellen Hall in Tirol, Wattens und Matrei am Brenner aus. Mit Unterstützung des Polizeihubschraubers und des Notarzthubschraubers C1 wurden mehrere Bergretter bis zur Wolkenuntergrenze auf den Berg geflogen. Gegen 17.45 Uhr trafen die Retter schließlich bei den Französinnen ein.Die 27-Jährige wurde zu Fuß ins Voldertal bis zum sogenannten Melchboden abtransportiert und von dort mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus Hall in Tirol geflogen. Im Einsatz waren die Bergrettung Hall und Wattens mit jeweils 9 Mitgliedern, die Bergrettung Matrei mit 11 Mitgliedern sowie ein Notarzt- und der Polizeihubschrauber.

deb