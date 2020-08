Französischer Architekt unter Opfern in Beirut

Der französische Architekt Jean-Marc Bonfils ist bei der Explosion in Beirut getötet worden. Er habe kriegszerstörte historische Gebäude im Libanon restauriert, teilte die französische Kulturministerin Roselyne Bachelot mit.Nach Angaben der libanesischen Regierung wurden bei der Katastrophe am Dienstag mehr als 130 Menschen getötet, etwa 5000 wurden verletzt. ( STOL hat berichtet Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron reist am heutigen Donnerstag libanesische Hauptstadt. Laut Élyséepalast wird er dort seinen libanesischen Amtskollegen Michel Aoun, Regierungschef Hassan Diab und den Parlamentspräsidenten Nabih Berri treffen. Frankreich entsandte bereits Katastrophenhelfer und schickte Hilfsmaterial.Der Libanon war früher Teil des französischen Mandatsgebiets im Nahen Osten, die beiden Länder sind immer noch eng verbunden.

apa