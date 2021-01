Französischer Modeschöpfer Pierre Cardin in Paris beerdigt

Der Griff des Schwertes war mit einem Fingerhut, einem Nadelöhr und einer Fadenspule verschlungen. Die Klinge ähnelte einer Schere.Vor der Beerdigung fanden sich Freunde und Familienmitglieder für Segnungen und letzte Worte unter einem Baldachin aus grünem Segeltuch ein. Sein Leichnam wurde in eine Gruft neben den Überresten seines Weggefährten André Oliver gebettet, der 1993 verstorben war.Cardin war am Dienstag in einem Krankenhaus in Neuilly im Westen von Paris gestorben. Ende Jänner wird in Paris ein Gedenkgottesdienst zu seinen Ehren stattfinden.

apa