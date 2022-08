Französisches Krankenhaus von Cyberangriff getroffen

Zunächst blieb unklar, ob hinter dem Angriff auf das Krankenhaus in der Nacht auf Sonntag ein Einzeltäter oder mehrere Menschen steckten. Die Pariser Staatsanwaltschaft leitete Ermittlungen ein.Nach Angaben von Krankenhausdirektor Gilles Calmes waren die IT-Experten der Klinik angesichts der technischen Probleme zunächst von einer Panne ausgegangen. „Aber als eine Lösegeldforderung von 10 Millionen Dollar kam, haben sie begriffen.“ Nach Angaben aus Polizeikreisen war die Lösegeldforderung in englischer Sprache formuliert. Öffentliche Krankenhäuser in Frankreich dürfen allerdings kein Lösegeld zahlen.Die Klinik in Corbeil-Essonnes hat eine Kapazität von etwa 1000 Betten und gewährleistet die Gesundheitsversorgung von fast 600.000 Menschen.Seit Sonntag habe die Klinik alles getan, um die Betreuung besonders dringlicher Fälle zu gewährleisten, sagte Krankenhausdirektor Calmes. Neuaufnahmen seien jedoch kompliziert, Notfallpatienten würden „direkt“ an andere Einrichtungen in der Region weitergeleitet. Absagen von Operationen seien zu befürchten.