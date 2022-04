Franzoni: „Die Waffen werden in Hinblick auf den Herbst geschärft“ Franzoni: „Die Waffen werden in Hinblick auf den Herbst geschärft“

Vor wenigen Tagen wurde in Italien erstmals eine neue Corona-Untervariante sequenziert. Xf heißt sie und ist eine Art Verschmelzung zwischen Delta und Omikron. Am 8. April hingegen tauchte Xj zum ersten Mal auf. Xj ist eine Rekombination der beiden am weitesten verbreiteten Untervarianten von Omikron BA.1 und BA.2. Grund zur Sorge? s+ hat bei Patrick Franzoni, dem stellvertretenden Covid-Einsatzeiter, nachgefragt.