Franzoni: „Wir sollten die Masken künftig freiwillig weiter tragen“

„Eine Menge von den Asiaten lernen“

Während die Maskenpflicht in den allermeisten Bereichen des alltäglichen Lebens bereits seit Monaten passé ist, wird sie in den Krankenhäusern, in Altersheimen, Pflegeeinrichtungen und bei den Hausärzten weiterhin getragen.Und in einigen dieser Ort wird dies auch weiterhin so sein: In Pflegeeinrichtungen, in Krankenhäusern und in Notaufnahmen bleibt die Maskenpflicht auch nach dem 30. April gültig, wie Gesundheitsminister Orazio Schillaci am gestrigen Donnerstag ankündigte (Hier lesen Sie mehr dazu). Was sagt der Südtiroler Notfallmediziner und stellvertretende Covid-Einsatzleiter Patrick Franzoni dazu? „Ich finde das richtig“, sagt er im Gespräch mit STOL. „Wir haben gesehen, dass das Tragen von Masken äußerst gut gegen eine Ansteckung von Corona, aber auch gegen Grippeviren hilft.“Daher, so Franzoni, sei es wichtig, gerade in diesen Einrichtungen, wie Altersheimen oder Notaufnahmen, wo man auf fragile Personen trifft, die Maske weiterhin zu tragen.Franzoni geht aber noch einen Schritt weiter: „Fall diese Maskenpflicht irgendwann aufgehoben wird, sollten wir aber unsere Lehre aus den vergangenen 3 Jahren ziehen.“Konkret: „Wenn wir erkältet sind oder uns nicht ganz fit fühlen, dann sollten wir auch künftig immer freiwillig eine Maske aufsetzen, wenn wir in Kontakt mit älteren oder kranken Personen kommen“, so Franzoni.Der Mediziner meint, diesbezüglich könnten wir eine Menge von den Asiaten lernen, die das schon seit Jahren so praktizieren und damit ältere und schwache Personen vor einer für sie gefährlichen Ansteckung schützen.