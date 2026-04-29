Die Staatsanwaltschaft Pavia und die Carabinieri untersuchen den Fall in alle Richtungen; ein Tötungsdelikt wird ausdrücklich nicht ausgeschlossen. <BR \/><BR \/>Zwar wurden am Körper der Verstorbenen verdächtige Merkmale festgestellt, die auf eine äußere Einwirkung hindeuten könnten, Gewissheit soll jedoch erst die angeordnete Autopsie sowie toxikologische Untersuchungen bringen.<h3>\r\nBefragung eines jungen Mannes<\/h3>Im Zentrum der Ermittlungen steht derzeit das nähere Umfeld der jungen Frau. In diesem Zusammenhang durchsuchten die Beamten am Dienstag die Wohnung eines 23-jährigen Bekannten in Serra del Monte, wo die 22-Jährige am vergangenen Mittwochabend zuletzt lebend gesehen wurde. <BR \/><BR \/>Der junge Mann wurde im Anschluss über mehrere Stunden polizeilich vernommen. Bisher liegen laut Ermittlerkreisen jedoch keine hinreichenden Beweise vor, um ihn direkt mit dem Tod von Elisa Giugno in Verbindung zu bringen.<h3>\r\nRelevante Zeugenaussage<\/h3>Eine wichtige Spur ergibt sich aus der Aussage einer Anwohnerin. Diese gab an, bereits am Samstagmorgen gegen 06.30 Uhr eine männliche Person im Bereich der späteren Fundstelle beobachtet zu haben, die sich dort im hohen Gras aufhielt. Die Zeugin meldete sich am Montag bei den Behörden und gab an, den Mann möglicherweise erkannt zu haben.<BR \/><BR \/>Der Körper wurde am Dienstagmorgen etwa 80 Meter abseits der Straße in unwegsamem Gelände gefunden. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/leiche-einer-jungen-frau-in-feld-bei-pavia-entdeckt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(STOL hat berichtet)<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1307160_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Spurensicherung und die zuständige Staatsanwältin Valentina Terrile waren vor Ort, um Beweismittel zu sichern. Das Gebiet rund um den Fundort wurde für die Dauer der polizeilichen Maßnahmen gesperrt.