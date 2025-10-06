Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren und erstrecken sich mittlerweile auf das gesamte Staatsgebiet.<BR \/><BR \/>Derzeit nehmen die Ermittler das Umfeld der 44-jährigen Dolores Dori, die lange Zeit auch im Trentino lebte und dort mehrmals mit dem Gesetz in Konflikt geraten sein soll, unter die Lupe. <BR \/><BR \/>Ersten Informationen zufolge habe sich die Frau, die den Sinti angehört, ihre tödlichen Verletzungen im Nomadenlager von Lonato del Garda zugezogen, wo es zuvor zu einem heftigen Streit gekommen sein soll: auf der einen Seite das Opfer und ihr Ehemann, auf der anderen die Eltern eines 20-Jährigen, der die 23-jährige Tochter von Dori heiraten sollte. <h3>\r\nAuto hatte gefälschtes Kennzeichen<\/h3>In den sozialen Medien ist einen Tag nach dem mutmaßlichen Mord ein Video von Doris Ehemann aufgetaucht, in dem dieser mit einer Pistole zu sehen ist und sagt: „Bring mir meine Tochter zurück, oder wir kommen und holen sie.“ <BR \/><BR \/>Unklar ist, ob er derjenige war, der seine Ehefrau vor dem Spital abgelegt hat. Das Kennzeichen des Alfa Romeo Stelvio war gefälscht, der Fahrer ist spurlos verschwunden. Genauso ist im Nomadenlager von Lonato niemand mehr vorzufinden. Das Gelände wurde von den Ordnungshütern gesichert und gesperrt.