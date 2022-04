Frau (68) in Nordtirol offenbar von Ehemann getötet

Eine 68-jährige Frau ist am Sonntag in Schwendt (Bezirk Kitzbühel) Opfer eines Gewaltverbrechens geworden sein. Die Frau wurde kurz vor 13 Uhr tot in einem Einfamilienhaus aufgefunden. Als tatverdächtig galt ihr 70 Jahre alter Ehemann, der zunächst flüchtete. Er wurde im Zuge einer Alarmfahndung in einem Wald im Bezirk etwas abseits einer Bundesstraße tot aufgefunden.