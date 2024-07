Frau begeht Fahrerflucht und wird ertappt – Südtirolerin drohen 3 Jahre Haft

Passiert ist der Unfall im Kreisverkehr in der Bahnhofstraße. Die zu Sturz gekommene Radfahrerin verletzte sich bei dem Unfall glücklicherweise nur leicht. Das Weiße Kreuz brachte sie mit Abschürfungen an einem Arm und am Kopf in die Notaufnahme des Brixner Krankenhauses.Die Polizei nahm nach dem Unfall sofort die Ermittlungen auf und konnte dank einer Überwachungskamera das Kennzeichen des Autos erkennen. Der Pkw gehört einer Frau, die in einem Nachbardorf ansässig ist, so die Polizei Die Beamten entzogen ihr sofort den Führerschein und zeigten sie auf freien Fuß an. Nun drohen ihr 3 Jahre Haft und ein Führerscheinentzug zwischen einem und 3 Jahren.