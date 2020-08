Frau des niederländischen Botschafters stirbt nach Beirut-Explosion

Das teilte das Außenministerium am Samstag in Den Haag mit.Hedwig Waltmans-Molier war Mitarbeiterin der Personalabteilung des Ministeriums und arbeitete abwechselnd in Beirut und Den Haag. Sie war 55 Jahre alt. „Ihr Tod ist ein Verlust für das Außenministerium und für das Land“, schreiben die zuständigen Minister in ihrem Kondolenzbrief.Das Ehepaar war nach Angaben des Ministeriums erst in der vergangenen Woche aus dem Urlaub nach Beirut zurückgekehrt. Zum Zeitpunkt der Explosion am Dienstag habe sie mit ihrem Mann im Wohnzimmer gestanden. Bei dem Unglück wurden fünf Niederländer leicht verletzt.

dpa