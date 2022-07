Frau Dr. Gatterer, ist Zugluft wirklich schädlich?

„ Die abkühlende Temperatur sollte nur wenige Grad geringer sein, als die effektiv vorherrschende Temperatur. ” — Frau Dr. Doris Gatterer

Eine leichte Ventilator-Brise kann bereits viel Positives bewirken. - Foto: © shutterstock

Kühles Wasser – der Dauerbrenner in Sachen Abkühlung. - Foto: © shutterstock

Frau Dr. Doris Gatterer: Manche Personen sind im Sommer einfach gestresster als sonst. Gepaart mit der Hitze ist das dann nicht wirklich hilfreich für das Immunsystem eines Menschen. Diese Kombination sorgt im Endeffekt dafür, dass man leichter von viralen Infekten angegriffen wird. Ein weiteres verbreitetes Problem stellen zu kühl eingestellte Klimaanlagen dar. Sie sind kontraproduktiv und fördern das Erkältungsrisiko ungemein, da der menschliche Körper kein Freund von großen, plötzlich eintreffenden Temperaturunterschieden ist.Dr. Gatterer: Dass die Temperatur, welche bei der Klimaanlage eingestellt wird, viel zu stark von der effektiv vorherrschenden Temperatur abweicht. Etwa im Auto: Wenn die Außentemperatur beispielsweise 33 Grad beträgt und ich die Klimaanlage auf 18 Grad einstelle, dann ist dies eine pure Zumutung und schädlich für den eigenen Körper. Die abkühlende Temperatur sollte nur wenige Grad geringer sein, als die natürliche Außentemperatur. Ansonsten läuft man Gefahr, die Wärmeregulation des Körpers viel zu stark zu beanspruchen und zu belasten. Speziell ältere Menschen und jene mit Kreislaufproblemen müssen hier besondere Vorsicht walten lassen.Dr. Gatterer: Ventilatoren sind definitiv ein gutes Hilfsmittel. Ich kann da aus eigener Erfahrung sprechen, da ich in meiner Praxis keine Klimaanlage zur Abkühlung, sondern Ventilatoren nutze. Es ist einfach angenehm wenn sich die Luft sozusagen bewegt – das spielt auch für die Psyche eine ganz wichtige Rolle, da man sich bereits durch eine leichte Brise spürbar wohler fühlen kann und die Luft einem dann nicht mehr so heiß vorkommt. Wichtig ist hierbei, dass man das Rotationsvolumen des Ventilators nicht zu stark einstellt und ihn nicht in unmittelbarere Nähe von sich selbst positioniert. Und von High-Tech-Ventilatoren, die von selbst kalte Luft generieren, würde ich, wegen der davor bereits angesprochenen Risiken, absolut abraten.Dr. Gatterer: Das hängt viel von der eigenen Körpertemperatur ab. Falls man gerade eine sportliche Aktivität abgeschlossen hat und sozusagen richtig heiß läuft und schwitzt, sollte man durchaus vorsichtig sein, denn Zugluft kann dann äußerst schnell eine Erkältung herbeiführen. Wenn ich aber beispielsweise ruhig in einem Gartenhaus sitze und 2 Fenster öffne, damit ein wenig Luft zirkulieren kann, dann ist Zugluft an sich prinzipiell nicht schädlich.Dr. Gatterer: Schatten wäre da meine erste Empfehlung. Unter der prallen Sonne sollte man zudem immer eine Kopfbedeckung, die einem Schatten spenden kann, tragen. Des Weiteren sollte man kühle Getränke zu sich nehmen: Wichtig ist hierbei, dass man nicht eiskalte Getränke konsumiert. Neben den davor bereits empfohlenen Ventilatoren können auch Fächer für angenehme und einfache Abkühlung sorgen. Und natürlich der Klassiker: Ein Sprung ins kühle Wasser, ganz egal ob See, Schwimmbad oder Meer.Dr. Gatterer: Meine Tipps wären: Große Temperaturunterschiede vermeiden, den Alkohol- und Zigarettenkonsum reduzieren, ausreichend Schlaf, leichte Kost zu sich nehmen, viel Wasser trinken und viel Bewegung während der frühen Morgenstunden bzw. bei möglichst kühlen Temperaturen. Zusammenfassend: Das Verfolgen eines allgemein gesunden Lebensstils.