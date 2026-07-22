Gegen den 27-Jährigen war ein europäischer Haftbefehl erlassen worden, nachdem er offenbar in Bayern einen Raub verübt hatte. Gemeinsam mit zwei Komplizen soll er eine Frau mit Klebeband gefesselt und Diebesgut im Wert von 100.000 Euro gestohlen haben.<BR \/><BR \/>Den Beamten der Staatspolizei gelang es jüngst, den jungen Polen in einem Hotel im Schlerngebiet aufzuspüren und zu verhaften. Der 27-Jährige wurde anschließend in das Bozner Gefängnis überstellt. Über seine Auslieferung wird die Außenabteilung Bozen des Oberlandesgerichts Trient entscheiden.