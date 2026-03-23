Alles begann am 8. März mit einer kleinen, liebevollen Geste: Ein Mann schenkte seiner Partnerin zum Frauentag kein klassisches Mimosensträußchen, sondern ein Rubbellos. Eine nette Überraschung – die plötzlich alles veränderte. Denn das Los brachte tatsächlich den Hauptgewinn: 500.000 Euro.<BR \/><BR \/>Eigentlich der perfekte Moment, um gemeinsam zu feiern. Doch die Geschichte nahm eine ganz andere Richtung. Die Frau soll den Gewinn kurz darauf bei einer Bank hinterlegt haben – und kam danach nicht mehr nach Hause zurück. Seitdem fehlt jede Spur von ihr.<BR \/><BR \/>Ihr Partner wirkt nach außen erstaunlich ruhig. „Er sagt, dass alles in Ordnung ist“, erzählt ein Freund. Ganz ohne Zweifel ist er aber wohl nicht: Er habe Angst, dass sie das Geld für sich behalten möchte. Trotzdem hat er sich bisher dagegen entschieden, zur Polizei zu gehen – vielleicht, weil er noch hofft, dass sie einfach wieder vor der Tür steht.<h3>\r\n„Habe sie nicht erreicht“<\/h3>„Ich habe versucht, sie zu erreichen, aber es hat nicht geklappt“, soll er gesagt haben. Und dennoch gibt er die Hoffnung nicht auf. Menschen aus seinem Umfeld berichten, dass er jederzeit bereit wäre, sie wieder in die Arme zu schließen.<BR \/><BR \/>In Carsoli selbst hat sich die Geschichte schnell herumgesprochen. Viele Neugierige zog es zur Bar Renato, wo das Glückslos verkauft wurde. Der Betreiber hält sich diskret, bestätigt jedoch: „Sie hat mir das Los gezeigt – es ist echt.“<BR \/><BR \/>Auch Bürgermeister Alessandro Marcangeli äußerte sich zurückhaltend. Er kennt die beiden nicht persönlich, betont aber, wie groß und gut integriert die rumänische Gemeinschaft im Ort ist.<BR \/><BR \/> Was ist aus der Frau geworden – und kehrt sie zurück? Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten – wir halten Sie auf dem Laufenden.