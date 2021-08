Frau im Trentino des versuchten Mordes angeklagt

Nach Angaben der Anklage soll die Frau einen 49-Mann ohne ständigem Wohnsitz, den sie seit geraumer Zeit kannte, zunächst niedergestochen und dann mit dem Auto angefahren haben.Der Mann, der aus Martinafranca stammt, aber in der Valsugana bekannt sein soll, ist des öfteren auf der Schnellstraße beobachtet worden, wo er mit dem Rad und einem kleinen Anhänger fuhr. Der Mann soll der Frau gefolgt sein, die nach der Arbeit etwas trinken gegangen war und zu später Stunde heim kehrte. Zum Angriff sei es gegen 3 Uhr früh in Pergine gekommen in der Nähe der Wohnung der 33-Jährigen.Die Frau und ihr Mann sollen in Vergangenheit den 49-Jährigen geholfen haben. Dieser zeigte sich aber nicht erkenntlich und soll im Gegenteil das Paar bestohlen haben. Ein Motorrad und den Geldbeutel der 33-Jährigen soll er sich angeeignet haben. Der Mann ohne ständigem Wohnsitz befindet sich nun im Krankenhaus Santa Chiara. Er ist nicht in Lebensgefahr.

ansa