„Die Frau wurde von Passanten aus dem Wasser gezogen, die vor dem Eintreffen der Rettungskräfte mit Erste-Hilfe-Maßnahmen begannen“, erklärte die Polizei. Sie habe schwere Verletzungen an Armen und Beinen erlitten und schwebe in Lebensgefahr.<BR \/><BR \/>In Australien hat es in diesem Jahr schon vier tödliche Hai-Angriffe gegeben. Erst vor einer Woche war ein Taucher vor der Küste Westaustraliens von einem Hai angegriffen und getötet worden. Fachleute führen die zunehmenden Hai-Angriffe auf die Überfischung der Meere und steigende Meerestemperaturen zurück.