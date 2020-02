Frau in Pfatten abgängig

Die gebürtige Boznerin Ilaria Matteucci lebt seit Jahren in Gubbio in der Nähe von Perugia und befand sich seit einigen Tagen zu Besuch bei ihrem Lebensgefährten in Pfatten.Seit den frühen Morgenstunden allerdings fehlt von der Frau jede Spur.Nach der Alarmierung durch den Partner suchten zunächst die Carabinieri von Leifers und die Rettungshundestaffel der Berufscarabinieri von Leifers das Gebiet rund um Pfatten entlang der Etsch und der Bahngleise ab, seit 13 Uhr werden sie von den Freiwilligen Feuerwehren von Pfatten und Leifers, der Rettungshundestaffel der Feuerwehr mit Personenspürhunden (Mantrailer), den Bezirkstauchern und der Wasserrettung Bozen unterstützt.Bisher leider ohne Erfolg.Die Suchtrupps und die Behörden hoffen nun auf die Hilfe aus der Bevölkerung. Wer Hinweise zum Aufenthaltsort Ilaria Matteuccis oder sonstige relevante Beobachtungen gemacht hat, ist gebeten, sich an die Carabinieri unter der Nummer +39 0471 954128 zu wenden.

