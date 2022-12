Frau nach Wien gelockt und eingesperrt

Am Mittwoch gelang der Frau die Flucht, der Mann wurde festgenommen, berichtete die Polizei am Donnerstag.Vor etwa 2 Wochen durfte die Frau erstmals die Wohnung verlassen, um für den Serben zu arbeiten. Er sei mit einem Streu-Lkw gefahren, sie habe schwere Säcke für ihn tragen müssen, sagte die 45-Jährige aus. Schließlich konnte die Serbin durch Glück den Wohnungsschlüssel an sich nehmen und zu einer Supermarktfiliale flüchten. Dort vertraute sie sich einer Angestellten an, die wiederum die Polizei verständigte.Der Beschuldigte bestreitet die Vorwürfe. Gegen ihn wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen.„Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für jedes Opfer von Gewalt und duldet keine Gewalt, gleichgültig in welcher Form“, betonte die Exekutive.