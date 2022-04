Frau nach Würgeattacke in Kufstein im Spital gestorben

In einer Wohnung entbrannte ein Streit zwischen den beiden Frauen, beide waren laut Polizei stark alkoholisiert. Als die Einsatzkräfte eintrafen, musste die 51-Jährige reanimiert werden. Sie kämpfte seither auf der Intensivstation um ihr Leben.Die Auseinandersetzung trug sich in einer Wohnung zu, in der noch weitere Personen – auch sie waren erheblich betrunken – anwesend waren. Zunächst entbrannte ein verbaler Streit, der immer heftiger wurde. Als die 51-Jährige die 29-Jährige beleidigte, ging die jüngere Frau auf ihre Kontrahentin los. Sie packte sie am Hals und würgte sie so lange, bis die 51-Jährige ihr Bewusstsein verlor.Die Staatsanwaltschaft Innsbruck ermittelt nun wegen Mordverdachts. „Nach der Obduktion ist davon auszugehen, dass der Tod eine Folge der Gewalteinwirkung war“, sagte Staatsanwaltschaftssprecher Hansjörg Mayr der APA. Das Ermittlungsverfahren sei im Gange, die Tatverdächtige sei seither in Untersuchungshaft.