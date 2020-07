Frau rettet 3-Jährigen in Oberösterreich vor dem Ertrinken

Die 33-jährige Mutter des Kleinkindes hatte gerade die Badesachen zusammengepackt. In einem unbeobachteten Augenblick dürfte der Bub ohne Schwimmhilfe ins Kinderbecken gefallen sein. Bei Eintreffen des Notarztes und der Rettung war der 3-Jährige wieder bei Bewusstsein, er wurde in das Krankenhaus Schärding eingeliefert. Der 4-jährige Bub, der bewusstlos unter Wasser gefunden worden war, hat es nicht geschafft. Er starb am Freitag im Krankenhaus von Vicenza.

apa