Frau schneidet Partner bei Streit in Rom die Zunge ab

Eine 40-jährige Touristin aus Belgien hat am Dienstagabend ihrem Mann in einem Bed&Breakfast in Rom die Zunge abgeschnitten. Sie wurde wegen schwerer Körperverletzung festgenommen. Nach einer ersten Rekonstruktion des Vorfalls durch die Carabinieri ereignete sich die Verletzung während eines Streits.