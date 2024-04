Frau springt in eisigen Fluss, um Hund zu retten: In Umarmung tot aufgefunden

Die verzweifelten Rettungsversuche

Mit Hund im Arm gefunden

Die 4-fache Mutter, die als Krankenschwester arbeitete, unternahm am 23. Dezember letzten Jahres einen Spaziergang mit ihrem Ehemann Brian Rogers und den beiden Hunden der Familie.Als sie am Eagle River in der Gemeinde Anchorage im US-Bundesstaat Alaska entlang gingen, wollte Hund „Groot“ daraus trinken. Plötzlich brach die Eisdecke unter dem Tier und der Hund stürzte ins Wasser.Sofort stürzte sich der Ehemann in den Fluss, um das Tier zu retten, bekam den Hund unter der Eisschicht aber nicht zu fassen. Als er ohne „Groot“ wieder aus dem Wasser stieg, sprang Amanda Richmond Rogers selbst in das eiskalte Wasser.„Ich habe geschrien, aber ich bezweifle, dass sie mich überhaupt gehört hat, da sie sich voll und ganz auf die Rettung des Hundes konzentrierte“, schrieb Brian Rogers im Dezember in einer Erklärung, wie die „Daily News“ berichtet. „Bevor ich zum Loch im Eis zurückkehren konnte, um zu versuchen, sie zu greifen, sah ich sie schon unter dem Eis flussabwärts schwimmen. Und dann war sie schon außer Sichtweite. Sie ist nicht gesprungen, um ,nur einen Hund ‘ zu retten, es war ein Familienmitglied.“Es sollte das letzte Mal gewesen sein, dass Rogers seine Frau lebend zu Gesicht bekam: In den nachfolgenden Monaten galt Amanda als vermisst. Erst 3 Monate nach dem Vorfall konnte der Leichnam der Frau gefunden werden.Wie zahlreiche internationale Medien berichten, entdeckte ein Passant die Leiche der Frau vor rund 2 Wochen in der Nähe des North Fork Trailhead im Eagle River. Ihre Schwester Jennifer Richmond bestätigte, dass Amanda mit ihrem Hund „Groot“ im Arm gefunden wurde und dass sie für ihre Jungs „wirklich als Heldin gestorben ist“.