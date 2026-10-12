Sie und ihre Begleiter hätten am Samstag selbst eine Vorrichtung zum Bungee-Jumping gebaut, sagte ein Polizeisprecher am Sonntagabend. Die Frau sei gegen eine Felswand geprallt und dabei ums Leben gekommen. Wie genau es dazu kam, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt.<BR \/><BR \/>Zunächst war die Polizei am Samstag von einem Kletterunfall ausgegangen, bei dem die junge Frau 15 Meter in die Tiefe gestürzt und gestorben sei. Diese Angaben korrigierte der Sprecher aber nun.<BR \/><BR \/>Die 21-Jährige aus Aschersleben in Sachsen-Anhalt war der Polizei zufolge mit vier weiteren Personen in der Gegend, bei der es sich um ein offizielles Klettergebiet mit entsprechenden Routen handelt. Der Vorfall ereignete sich den Angaben nach am Samstag gegen 17.15 Uhr. Wegen ihrer schweren Verletzungen starb die Frau nach erfolglosen Wiederbelebungsversuchen noch vor Ort. Die vier Begleiter wurden von Notfallseelsorgern der Feuerwehr betreut.