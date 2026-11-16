<a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/mysterioeser-todesfall-in-bozen-frau-leblos-in-der-sauna-aufgefunden" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wie berichtet<\/a>, wurde ein Mitarbeiter während eines routinemäßigen Kontrollgangs am Freitagnachmittag auf die Frau aufmerksam, die regungslos im Dampfbad lag. <BR \/><BR \/>Die Beschäftigten kontrollieren die Räume nach Angaben der zuständigen Stadträtin Patrizia Brillo alle zehn Minuten, um den Zustand der Gäste im Blick zu behalten und bei Bedarf rasch eingreifen zu können, schreibt die <i>Tagezeitung Alto Adige<\/i>.<BR \/><BR \/>Als der Mitarbeiter die reglose Frau am Boden entdeckte, setzte er sofort den Notruf ab und begann mit den ersten Wiederbelebungsmaßnahmen. Die Rettungskräfte des italienischen Rettungsdienstes 118 trafen kurz darauf ein. Trotz des schnellen Eingreifens konnte die Frau nicht gerettet werden. Sie erlangte das Bewusstsein nicht wieder und starb kurze Zeit später.<BR \/><BR \/>Der Vorfall hat auch die Beschäftigten der Anlage erschüttert. Stadträtin Brillo sprach den Angehörigen ihr Beileid aus und bekundete ihre Anteilnahme.<h3>\r\nObduktion soll Todesursache klären<\/h3>Unterdessen führte die Polizei erste kriminaltechnische Untersuchungen durch. Dabei richtete sich die Aufmerksamkeit auch auf das Innere des Dampfbads. Die ersten Untersuchungen des Leichnams ergab keine ausreichenden Hinweise, um die Todesursache mit Sicherheit feststellen zu können. Deshalb ordnete die Staatsanwaltschaft Bozen eine Obduktion an. Mit ihrem Ergebnis soll geklärt werden, was zu dem plötzlichen Tod geführt hat.<BR \/><BR \/>Zu den möglichen Erklärungen zählt ein plötzliches gesundheitliches Problem. Ob der Tod ausschließlich natürliche Ursachen hatte oder weitere Faktoren eine Rolle gespielt haben könnten, ist derzeit offen. Die rechtsmedizinischen Untersuchungen sollen auch mögliche Umstände vor dem Besuch des Wellnessbereichs klären. Unter anderem soll geprüft werden, ob die Frau zuvor Substanzen oder Lebensmittel zu sich genommen hatte und ob dies für den Vorfall von Bedeutung sein könnte. Bis zum Vorliegen der Untersuchungsergebnisse wird keine Möglichkeit ausgeschlossen.<BR \/><BR \/>Der Wellnessbereich des Hallenbads „Karl Dibiasi“ in der Triester Straße ist inzwischen wieder regulär geöffnet. Die Justizbehörden ordneten keine Beschlagnahme der Anlage an.