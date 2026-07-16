Was war geschehen? Eine 40-jährige Bergsteigerin aus San Donà di Piave (Provinz Venedig) ist am Donnerstag mit Verletzungen ins Krankenhaus von Belluno geflogen worden, nachdem sie bei einer Klettertour auf den Bèco de Mesodì rund 15 Meter abgestürzt war.<BR \/><BR \/>Die Alpinistin prallte bei dem Sturz gegen die teils überhängende Felswand und verletzte sich am Bein und an der Hüfte. Die Frau blieb in der Luft im Seil hängen, ihre Kletterpartnerin am Standplatz schlug Alarm und sicherte das Seil bis zum Eintreffen der Bergrettung.<h3>\r\nHeldenhafte Seilpartnerin<\/h3>Der Notarzthubschrauber Falco 2 aus Belluno barg die Verletzte mithilfe einer 80 Meter langen Seilwinde. <BR \/><BR \/>Anschließend wurde auch die Seilpartnerin, die der Verunglückten durch ihr heldenhaftes Handeln wohl das Leben gerettet hatte, vom Notarzthubschrauber Falco 1 aus Pieve di Cadore ins Tal geflogen.