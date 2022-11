Frau tot auf Rückbank eines Pkw

Es war kurz nach 11 Uhr, als Alarm geschlagen wurde: Eine Frau lag leblos in einem grauen Ford mit bundesdeutschem Kennzeichen.Da der Pkw vor dem Mila-Sitz in Bozen geparkt war, hat dies für viel Aufsehen gesorgt.Ersten Informationen zufolge soll der Partner der rund 72-jährigen Frau Alarm geschlagen haben. Beim Ehepaar handelt es sich um tunesische Staatsbürger, die in Deutschland lebten.Die Frau war offenbar schon länger krank und wollte mit ihrem Mann noch einmal nach Tunesien fahren. Auf dem Weg dorthin verschlechterte sich aber ihr Zustand, sodass der Ehemann in Bozen Halt machte und den Notruf absetzte.Die Polizei und Rettungskräfte waren sofort vor Ort. Erste Befürchtungen, es könnte sich um ein Gewaltverbrechen handeln, wurden nicht bestätigt. Die Frau soll eines natürlichen Todes gestorben sein.