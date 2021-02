Frau tot in Gebüsch gefunden – Ehemann in Untersuchungshaft

Die 27-jährige Ehefrau war am Samstag tot in einem Gebüsch in Biebesheim in der Nähe von Darmstadt gefunden worden. Der Ehemann der Toten sei den Beamten aufgefallen, weil bei seiner Vernehmung Ungereimtheiten auftraten. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht und sitzt nun in Untersuchungshaft. Die Hintergründe waren zunächst noch unklar.

dpa